Unfälle : Chemnitzer bei Unfall in Stralsund lebensbedrohlich verletzt

Beim Zusammenstoß von zwei Autos in Stralsund ist am Mittwoch ein Ehepaar aus Chemnitz lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 49-jährige Autofahrerin auf der Rostocker Chaussee in Richtung Innenstadt in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto des 66 Jahren alten Fahrers und seiner 68-jährigen Beifahrerin zusammengestoßen. Die 49-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die Straße war zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn etwa drei Stunden gesperrt.

von dpa

12. August 2020, 16:37 Uhr