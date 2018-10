Festspiele : Christine-Kühne-Preis geht an Sänger Andrew Haji

von dpa

24. Oktober 2018, 14:29 Uhr

Der kanadische Tenor Andrew Haji bekommt den mit 10 000 Euro dotierten Christine-Kühne-Preis 2018 der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Er habe die Jury beim «Sängerfest der Jungen Elite» am 31. August und 1. September überzeugt, teilten die Festspiele am Mittwoch in Schwerin mit. Vier Spitzen-Nachwuchssänger aus drei Ländern waren angetreten. Die Jury würdigte Haji als Sänger von großer Gestaltungskraft, technischer Brillanz und emotionaler Tiefe. Festspiele-Intendant Markus Fein sagte: «Andrew Haji war die große Entdeckung dieses Sängerfestes.» Der von der Kühne-Stiftung gestellt Preis soll am 7. November in Hamburg übergeben werden.