Religion : Christliche Kirchen bieten Gottesdienste im Internet an

Die christlichen Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern bieten den Gläubigen am Sonntag ein umfangreiches Ersatzangebot für den üblichen Gottesdienst an. Hintergrund ist, dass vorläufig bis zum 19. April in Mecklenburg-Vorpommern jegliche Zusammenkünfte aller Glaubensgemeinschaften verboten sind.

von dpa

21. März 2020, 10:46 Uhr

Als ein Beispiel nannte eine Sprecherin der Nordkirche in Mecklenburg-Vorpommern das Angebot der Evangelischen Luther-Auferstehungsgemeinde in Stralsund. Um 10.00 Uhr am Sonntag werde Pastor Reinhart Haack einen Gottesdienst abhalten, der über die Homepages der Gemeinden und auch über Facebook übertragen wird. Über Youtube gebe es zahlreiche Angebote für Gottesdienste.

Auch das für Mecklenburg zuständige Erzbistum Hamburg hat für die Gläubigen ein Online-Angebot bereitgestellt. Neben den Angeboten etwa beim ZDF, rbb Kultur oder NDR Info gebe es am Sonntag einen Gottesdienst im Livestream mit Erzbischof Stefan Heße.