Gesellschaft : «Christopher Street Day» in Rostock mit Manuela Schwesig

In der Rostocker Innenstadt wird am Samstag der «Christopher Street Day» (CSD) gefeiert. Die 15. Auflage der Veranstaltung in der Hansestadt steht unter dem Motto «Demonstriere laut, wähle klug - Dein Kreuz für Akzeptanz und Menschlichkeit». Damit sollen die Menschen aufgerufen werden, bei der Bundestagswahl im September für die Rechte von Minderheiten und für gesellschaftliche Vielfalt einzutreten. Der Zug durch die Stadt ab 15.00 Uhr umfasst 13 Wagen und Gruppen.