Banken : Commerzbank baut im ersten Halbjahr Kundenstamm in MV aus

Im ersten Halbjahr 2020 hat die Commerzbank in Mecklenburg-Vorpommern trotz der negativen Einflüsse durch die Corona-Pandemie ihren Kundenstamm ausbauen können. Wie die Rostocker Niederlassungsleiterin Daniela Rubbert-Göhner am Mittwoch sagte, betreut die Bank im Nordosten rund 111 000 Privat- und Unternehmerkunden, 1700 mehr als zu Jahresbeginn. Im gleichen Zeitraum seien in Mecklenburg-Vorpommern Baufinanzierungen in Höhe von 76 Millionen Euro vergeben worden. «Damit wuchs der Bestand an Baufinanzierungskrediten auf 890 Millionen Euro», hieß es.

von dpa

05. August 2020, 12:07 Uhr