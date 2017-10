Schulen : Computer-Geschenke für Schulen sorgen für Diskussion

von dpa

21.Okt.2017

Eine gemeinnützige Firma aus Berlin verschenkt 2500 Mini-Computer für 100 Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern im Gesamtwert von 75 000 Euro. Finanziert werden die Spenden maßgeblich vom US-Internet-Giganten Google. «Google ist unser stärkster und größter Partner und hat mit einer Spende über die Tides Foundation dafür gesorgt, dass wir in allen Bundesländern Pilotschulen mit dem Calliope mini gratis ausstatten können», sagt Gesche Joost als eine der Gesellschafterinnen des Berliner Unternehmens. Kritiker sprechen von Wirtschaftslobbyismus. «Wenn Google an die Schultüren klopft, sollte jede Schulleitung und jede Lehrkraft wachsam werden», sagt René Scheppler von der Lehrergewerkschaft GEW in Hessen.

