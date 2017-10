Brände : Container in Brand gesetzt: Feuer greift auf Post über

von dpa

20.Okt.2017

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag auf dem Gelände einer Postfiliale in Schwerin einen Postcontainer in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf zwei geparkte Autos und einen Teil des Postgebäudes über, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Schaden am Gebäude am Berliner Platz beschränke sich aber auf die Außenfassade. Durch die mutmaßliche Brandstiftung sei ein geschätzter Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

