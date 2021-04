Kriminalität : Container samt Baumaschinen weg: Nahe Stralsund gefunden

Unbekannte haben einen kompletten Schiffscontainer mit Baumaschinen an der Autobahn 10 in Brandenburg gestohlen und in Trinwillershagen (Vorpommern-Rügen) abgestellt.

Ahrenshagen-Daskow | Wie die Polizei am Montag in Stralsund mitteilte, hat der Baucontainer, in dem vier Maschinen waren, einen Wert von 150 000 bis 200 000 Euro. Der Diebstahl war am Freitag bemerkt worden. Die Polizei konnte - zum Glück der Besitzer - länderübergreifend ein GPS-Signal nachverfolgen und das Diebesgut auf einem weitläufigen Gelände in dem Dorf bei Stralsu...

