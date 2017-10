Auszeichnungen : Containerhotel in Finalrunde des Deutschen Tourismuspreises

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

23.Okt.2017

Das Rostocker Containerhotel DockInn in Warnemünde steht als einziges Projekt aus Mecklenburg-Vorpommern in der Finalrunde des Tourismuspreises des Deutschen Tourismusverbandes (DTV). Neben drei Auszeichnungen durch eine Jury wird auch ein Publikumspreis vergeben, für den bis zum 13. November online abgestimmt werden kann, teilte der DTV am Montag mit. Mit dem Preis will der Verband nach eigener Aussage «zukunftsweisende Produkte, Kampagnen und Projekte für den Deutschlandtourismus» auszeichnen. Das DockInn-Hotel besteht aus alten Schiffscontainern und verfügt über 64 Zimmer. Es hatte im April eröffnet. Außerdem sind vier Projekte aus Bayern, dem Ruhrgebiet und Ostfriesland nominiert.

