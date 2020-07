Bildung : Corona: Begabtenförderung «Karg Campus Schule» verlängert

Die mit Mitteln der Karg-Stiftung unterstützte Begabtenförderung im Rahmen des Projektes «Karg Campus Schule» wird um ein halbes Jahr bis Dezember 2022 verlängert. Wie das Bildungsministerium in Schwerin am Montag mitteilte, soll damit den acht in Mecklenburg-Vorpommern beteiligten Schulen ermöglicht werden, das Projekt erfolgreich umzusetzen. Für die auf insgesamt fünf Jahre angelegte Unterstützung hatten Stiftung und Ministerium im April 2018 eine Vereinbarung unterzeichnet. Doch hatte es im Frühjahr coronabedingt eine Unterbrechung gegeben.

von dpa

20. Juli 2020, 17:50 Uhr