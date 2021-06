Bildung : Corona-Fälle: Meisten Schulen in diesem Schuljahr betroffen

Auch dieses Schuljahr war durch enorme Einschränkungen durch die Corona-Pandemie geprägt. An Schulen im Nordosten wurden viele Fälle gezählt.

Rostock | Ein Großteil der Schulen in Mecklenburg-Vorpommern war in diesem Schuljahr von Corona-Fällen betroffen. In diesem Schuljahr waren es bislang etwas mehr als 500 Schulen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) auf Anfrage mitteilte. Laut Statistischem Landesamt gibt es im Nordosten insgesamt rund 600 Schulen. Am häufigsten waren laut Lagu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.