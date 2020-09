Die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern bekommen wegen der Corona-Schulschließungen im Frühjahr deutlichere Hinweise als sonst auf den Inhalt der Abschlussprüfungen im kommenden Jahr. Damit könnten die Lehrer ihre Schüler gezielter auf das Abitur und die Mittlere Reife vorbereiten, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums am Mittwoch in Schwerin.

von dpa

02. September 2020, 14:43 Uhr