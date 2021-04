Gesundheit : Corona-Impfungen in Arztpraxen: Start mit älteren Patienten

Die Corona-Schutzimpfungen bei niedergelassenen Ärzten sind nach Einschätzung des Hausärzteverbandes in den Praxen in Mecklenburg-Vorpommern gut vorbereitet gewesen und weitgehend problemlos angelaufen.

Schwerin | „Es gibt eine große Erleichterung bei den Patienten, dass sie sich bei ihrem Hausarzt impfen lassen können. Langwierige Anmeldungen und lange Anfahrten zu den Impfzentren bleiben ihnen so erspart“, sagte der Landesverbandsvorsitzende Stefan Zutz am Mittwoch in Schwerin. Da der Impfstoff noch stark begrenzt sei, seien die Impftermine zunächst vor al...

