Krankheiten : Corona-Krise bestimmt Kabinettssitzung in Schwerin

Die Folgen der Coronavirus-Epidemie und die Maßnahmen zu deren Eindämmung sind die bestimmenden Themen der Kabinettssitzung, zu der die Landesregierung am Dienstag in Schwerin turnusmäßig zusammengekommen ist. So soll in der Ministerrunde beraten werden, wie die von Bund und Ländern am Vortag vereinbarten Restriktionen für das Alltagsleben umgesetzt werden.

von dpa

17. März 2020, 11:32 Uhr

Vor allem durch Ladenschließungen, Reiseeinschränkungen und Veranstaltungsverbote sollen die sozialen Kontakte minimiert und so die Ansteckungsgefahr eingedämmt werden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte allerdings mehrfach betont, dass die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere Lebensmitteln, uneingeschränkt sichergestellt bleibe.

Dem Kabinett liegt zudem ein Hilfspaket für die Wirtschaft des Landes zur Beratung und Beschlussfassung vor. Wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sagte, will das Land angesichts absehbarer Umsatzeinbußen den Unternehmen helfen, liquide zu bleiben. Dafür seien 100 Millionen Euro eingeplant. Mit dem Geld solle vor allem Kleinstbetrieben geholfen und höhere Kreditbürgschaften ermöglicht werden, hieß es.