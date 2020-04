Arbeitsmarkt : Corona-Krise: Experten erwarten mehr Arbeitslose

Wie abhängig Mecklenburg-Vorpommern vom Tourismus ist, wird gerade in der aktuellen Corona-Krise deutlich. Die Branche hängt seit Mitte März in der Warteschleife und kann so kein Geld verdienen. Das schlägt auch auf den Arbeitsmarkt durch.

von dpa

30. April 2020, 05:27 Uhr

Der coronabedingte Stillstand im Tourismus und Produktionseinschränkungen in der Industrie machen sich auch auf dem Arbeitsmarkt Mecklenburg-Vorpommerns bemerkbar. Experten rechnen stark damit, dass vor allem die Zwangsschließungen von Hotels und Gaststätten die Beschäftigungsbilanz im Nordosten massiv trüben. Heute legt die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel die Daten für April vor.

Massenhafte Anträge auf Kurzarbeit hatten schon darauf hin gedeutet, dass in der für Mecklenburg-Vorpommern wichtigen Tourismusbranche mit den Gästen auch die Arbeit fehlt. Das lukrative Ostergeschäft fiel vollständig weg. Bereits Ende März hatten rund 11 500 Unternehmen im Nordosten Kurzarbeit angemeldet, ein Großteil aus dem Gastgewerbe, aber auch aus Handel und der Baubranche. Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Anträge weiter gestiegen ist.

Vielfach reagierten Unternehmen auch mit Entlassungen, Neueinstellungen waren die Ausnahme. So dürfte erstmals seit Jahren in einem April im Nordosten die Arbeitslosigkeit zum Vormonat wieder nach oben gehen. Üblicherweise nahm in Folge der maßgeblich vom Tourismus getragenen Frühjahrsbelebung die Beschäftigung in dem Monat in Mecklenburg-Vorpommern immer spürbar zu.

Im März, kurz nach Beginn der Corona-Krise, war die Arbeitslosenzahl im Nordosten noch um 3000 zurückgegangen. Damit waren 59 700 Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote sank auf 7,3 Prozent.