Luftverkehr : Corona-Krise: Flughafen Rostock-Laage erhält 750 000 Euro

Um seine laufenden finanziellen Verpflichtungen erfüllen zu können, erhält der Flughafen Rostock-Laage 750 000 Euro. Diese sogenannte Covid-19-Beihilfe komme aus dem Landeshaushalt, teilte das Verkehrsministerium am Freitag in Schwerin mit. Außerdem werden dem Flughafen demnach rund 383 000 Euro zur Verfügung gestellt. Dies sei der noch nicht ausgezahlte Restbetrag des jährlichen Landeszuschusses in Höhe von einer Million Euro.

von dpa

14. August 2020, 18:13 Uhr