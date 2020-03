Krankheiten : Corona-Krise: Städte sperren Spielplätze nach großem Andrang

Zur Eindämmung der Corona-Infektionen sind in Mecklenburg-Vorpommern in ersten Kommunen Spielplätze gesperrt worden. Wie Anett Seidel als Sprecherin der Stadt Neubrandenburg am Dienstag sagte, ist in der Vier-Tore-Stadt das Betreten von etwa 90 Spielplätzen untersagt. Dazu wurden Schilder angebracht. Das sei nötig, um die Ansteckungsgefahr im Zusammenhang mit der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu minimieren.

von dpa

17. März 2020, 14:47 Uhr

In den letzten Tagen hatten sich bei sonnigem und warmen Wetter trotz Warnungen der Behörden zahlreiche Menschen mit ihren Kindern an den Spielplätzen und in Parks getroffen. In Rostock wurden ebenfalls Kinderspielplätze gesperrt. Dort wurden rot-weiße Absperrbänder um die Spielanlagen gezogen. Solche Sperrungen von Spielplätzen sehen auch die Leitlinien der Bundesregierung vor.

Die Sperrungen sollen durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrolliert werden. «Wir appellieren an die Bewohner, die Hinweise zu beachten und soziale Kontakte zu meiden, um die Infektionsketten zu unterbrechen», sagte Seidel.