Kommunen : Corona-Lage lässt Kriminalität im Osten stark zurückgehen

Die Corona-Schließungen haben den Bewohnern an der deutsch-polnischen Grenze in Vorpommern die seit Jahren niedrigste Kriminalitätsrate beschert.

Anklam | Wie der Leiter der Polizeiinspektion Anklam, Gunnar Mächler, am Donnerstag sagte, wurden in dem Großkreis im Vorjahr 13 290 Straftaten registriert. Das seien knapp 13 Prozent weniger als 2019 und so wenige wie noch nie seit Gründung des Landkreises Vorpommern-Greisfwald 2011. Als Gründe dafür nannte Mächler die zeitweise geschlossenen oder gut über...

