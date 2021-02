Gesundheit : Corona-Lockdown wird in MV bis zum 7. März verlängert

Der zunächst bis Mitte Februar befristete Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird in Mecklenburg-Vorpommern bis zum 7. März verlängert.

Schwerin | Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwochabend in Schwerin nach den Bund-Länder-Beratungen an. Friseursalons im Bundesland können demnach, wie im Bund-Länder-Beschlusspapier festgehalten, vom 1. März an unter Hygiene-Auflagen w...

