Landtag : Corona-Pandamie: Ministerin dankt Kindern und Jugendlichen

Die Corona-Krise hat den Kleinen in der Gesellschaft eine große Last aufgebürdet. Unbeschwerte Tage waren für sie in den vergangenen Monaten kaum möglich. Sachsen hofft nun auf einen richtigen „Kindersommer“.

Dresden | Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hat an die schwierige Lage von Kindern und Jugendlichen in Zeiten von Corona erinnert und sich für ihre Geduld und ihr Mittun bedankt. Sie hätten Verantwortung übernommen, zu Hause gelernt, zum Teil auch Geschwister mitbetreut, die Eltern unterstützt und seien durch all das auch gewachsen, sagte Köpping am...

