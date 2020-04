Medizin : Corona-Pandemie bremst Transplantationsmedizin aus

Die Transplantationsmedizin wird nach Einschätzung von Rostocker Medizinern durch die Corona-Pandemie stark ausgebremst. Dies gelte auch für Spenden von Gewebe wie etwa Augenhornhäute, teilte die Gesellschaft für Transplantationsmedizin MV (GTM-V) am Montag in Rostock mit. Eingriffe an Augenhornhäuten gelten bis auf wenige Notfalloperationen als aufschiebbar und sind entsprechend deutlich zurückgefahren worden, wie GTM-V-Geschäftsführer Frank-Peter Nitschke am Montag sagte. Viele Patienten seien verunsichert. Dabei gehe es eher um das vermeintlich höhere Ansteckungsrisiko in Ambulanzen und Kliniken. «Wir gehen deshalb von einer enormen Bugwelle an aufgeschobenen Operationen in der Augenheilkunde zum Ende des Jahres aus.»

von dpa

20. April 2020, 11:53 Uhr

Nitschke betonte, dass alle GTM-V-Gewebespender auf mögliche Kontakte zu Corona-infizierten Patienten beziehungsweise Symptome einer Infektion geprüft werden. Allerdings gebe es keine Hinweise auf eine Übertragung der Corona-Viren durch Implantation, Transplantation, Infusion oder Transfer von menschlichen Zellen oder Gewebe. Neben den Hornhäuten kämen bei Gewebespenden vor allem Herzklappen und Blutgefäße in der Notfallmedizin lebensrettend zum Einsatz.