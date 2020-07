Unternehmen : Corona-Pandemie hinterlässt Spuren in der Wirtschaft

Die Wirtschaft in Westmecklenburg stellte sich trotz der jüngst verfügten Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen auch auf ein schwieriges zweites Halbjahr ein. «Eine schwache Inlandsnachfrage und fehlende Planungssicherheit trüben am häufigsten den Blick nach vorne», fasste Siegbert Eisenach, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin, am Donnerstag die Stimmungslage in den Unternehmen zusammen. Er forderte eine klar definierte Perspektive und eine kluge Strategie, «die Gesundheitsschutz und unternehmerische Planbarkeit sicherstellt».

von dpa

16. Juli 2020, 14:53 Uhr