Demonstrationen : Corona-Pandemie: «Tanz der Kulturen» in Schwerin fällt aus

von dpa

27. April 2020, 18:38 Uhr

Der «Tanz der Kulturen» am Vorabend des 1. Mai in Schwerin ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. «Wir bleiben zu Hause und verzichten auf Feiern, damit wir im kommenden Jahr wieder gemeinsam Kultur erleben können und Vielfalt in Schwerin erlebbar machen», teilte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Montag mit. Im kommenden Jahr solle das Fest für kulturelle Vielfalt nachgeholt werden.