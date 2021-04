Kabinett : Corona-Regeln in MV ändern sich von Samstag an teilweise

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns hatte erst vor wenigen Tagen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie auf einem Landes-Corona-Gipfel beraten. Einige Regelungen müssen nun wieder geändert werden.

Schwerin | Durch das beschlossene Bundesinfektionsschutzgesetz müssen sich die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auf einige Änderungen bei den Corona-Maßnahmen einstellen. Von Samstag an müssten dadurch - mit Ausnahme der Hansestadt Rostock - landesweit alle Baumärkte grundsätzlich schließen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag in Sch...

