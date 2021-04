Fußball : Corona stoppt Party zum 70. Geburtstag von Joachim Streich

Der Fußball-Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze der DDR, Joachim Streich, muss auf eine große Party an seinem 70.

Magdeburg | Geburtstag am 13. April verzichten. „Wir wollten ganz in Familie in einem Hotel in Kühlungsborn feiern. Aber das ist aufgrund der Corona-Pandemie nun leider hinfällig“, sagte der in Wismar geborene Streich der Deutschen Presse-Agentur. Der ehemalige Stürmer, der in Möckern bei Magdeburg lebt, will die Feier zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. De...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.