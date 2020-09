Kindergärten : Corona-Testangebot auch für Kita-Mitarbeiter verlängert

Das Angebot kostenloser Corona-Tests wird auch für die Kita-Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern verlängert. «Das betrifft neben Erzieherinnen und Erziehern weitere Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen, wie Logopäden, Hausmeister oder Küchenkräfte», sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch in Schwerin. «Wir wollen mit diesem kostenlosen Angebot dem kompletten Personal, das sich im täglichen Umgang mit vielen Kindern befinden, mehr Sicherheit geben.»

von dpa

16. September 2020, 13:30 Uhr