Schulen : Corona-Tests auch für Lehrer an freien Schulen

Auch Lehrer und Mitarbeiter an freien Schulen können sich auf Staatskosten auf das Coronavirus testen lassen. Die freien Schulen seien Teil der Teststrategie, die für jeden Schulmitarbeiter bis zu fünf freiwillige Tests bis zu den Herbstferien vorsieht, teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums am Donnerstag in Schwerin mit. Das Land übernehme die Finanzierung. Die Einzelheiten würden mit der Kassenärztlichen Vereinigung geklärt.

von dpa

06. August 2020, 12:55 Uhr