Schulen : Corona-Verdacht sorgt für Aufregung an Sportgymnasium

Ein Corona-Verdachtsfall außerhalb der Schule sorgt für Aufregung am Sportgymnasium in Neubrandenburg. Wie eine Sprecherin der Schule am Donnerstag sagte, sind mindestens drei Schüler seit Mittwoch in häuslicher Quarantäne. Bei ihnen bestehe der Verdacht, dass sie außerhalb der Schule Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die betreffenden Sportschüler seien nach Absprache mit dem Gesundheitsamt auch getestet worden, ihre Testergebnisse lägen aber noch nicht vor. Am Sportgymnasium lernen 580 Mädchen und Jungen. Der Schulbetrieb mit striktem Hygieneplan sei nicht beeinträchtigt.

von dpa

06. August 2020, 08:08 Uhr