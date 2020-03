Krankheiten : Corona: Vorstellungsrunden für CDU-Landesvorsitz abgesagt

Die Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus bringen auch den Zeitplan im Wettstreit um den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern durcheinander. Die für diese Woche vorgesehenen Vorstellungsrunden der zwei Kandidaten bei den letzten vier Kreisverbänden wurden verschoben, wie Sprecher der Kreisvorstände am Dienstag mitteilten. Um den Chefposten bei den Christdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern bewerben sich Justizministerin Katy Hoffmeister aus Bad Doberan (Landkreis Rostock) und der 27 Jahre alte Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor aus Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald).

von dpa

17. März 2020, 08:31 Uhr

Nach den ersten vier Vorstellungen bei Kreisvorständen an der Basis stehen noch Rededuelle an der Mecklenburgischen Seenplatte, in Nordwestmecklenburg, beim Kreisverband Ludwigslust-Parchim und beim Stadtverband Rostock aus. Die Verschiebungen folgen dem Vorbild des CDU-Landesvorstands, der am Montag bereits den für den 28. März geplanten Sonderparteitag zur Wahl des neuen Landesparteichefs verschoben hatte.

Der bisherige Landesvorsitzende Vincent Kokert hatte vor kurzem überraschend alle Parteiämter niedergelegt. Beworben hatte sich erst Amthor und etwas später die 46 Jahre alte Ministerin Hoffmeister. Die CDU ist mit rund 5000 Mitgliedern größte Partei im Nordosten, wo es aus Vorsorge gegen das neuartige Coronavirus weitreichende Einschränkungen im öffentlichen Leben gibt.