Regierung : Corona-Winterwirtschaftsprogramm mit 100 Millionen Euro

Mecklenburg-Vorpommern legt ein Winterwirtschaftsprogramm über 100 Millionen Euro auf, um die Folgen der Corona-Pandemie für die Unternehmen abzumildern. Dabei sollen insbesondere auch Live-Spielstätten, Diskotheken und Freilufttheater in den Blick genommen werden, wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Montag nach dem jüngsten MV-Gipfel der Landesregierung in Schwerin ankündigte.

von dpa

21. September 2020, 15:02 Uhr