Gesundheit : Corona-Zahlen in MV steigen weiter: 523 Menschen betroffen

von dpa

04. April 2020, 18:34 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen weiter gestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock gab am frühen Samstagabend (18.15 Uhr) deren Zahl mit 523 an, das waren 22 mehr als am Freitag. 72 von ihnen mussten oder müssen noch in einer Klinik behandelt werden. Insgesamt fünf Menschen starben in Mecklenburg-Vorpommern daran. Sie hatten den Angaben zufolge bereits schwere Vorerkrankungen gehabt. Inzwischen sind landesweit auch fünf Wohnanlagen für alte Menschen vom Coronavirus betroffen.