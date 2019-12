Justiz : Corsmeyer neuer Präsident des Oberverwaltungsgerichts MV

von dpa

17. Dezember 2019, 10:52 Uhr

Das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern in Greifswald hat mit dem Juristen Eckhard Corsmeyer einen neuen Präsidenten. Er folgt auf Michael Sauthoff, der in den Ruhestand gegangen ist, wie das Justizministerium in Schwerin am Dienstag mitteilte. Corsmeyer sei seit fast 30 Jahren in der Verwaltungsgerichtsbarkeit des Landes tätig. Der 1959 in Gütersloh geborene Jurist kam demnach im September 1991 als Proberichter nach Mecklenburg-Vorpommern, wurde Richter und später Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Greifswald. Von 2008 bis 2009 war er an das Justizministerium abgeordnet. Danach wurde Corsmeyer Vizepräsident und schließlich Präsident des Verwaltungsgerichts Greifswald.