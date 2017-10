Buntes : Cottbuser holen Ex-Stasi-Flugzeug aus Vorpommern

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

von dpa

erstellt am 16.Okt.2017 | 10:07 Uhr

Sie hatte mehr als 20 Jahre in Garten des Gastwirtes gestanden. Er hatte in dem Flugzeug ein Café einrichten wollen, war aber am Widerstand der Behörden gescheitert und hatte die Maschine an das Museum abgegeben. Sie soll mit insgesamt vier Schwerlast-Lkw und aufwendigen Sperrungen über Autobahnen ab Montagabend nach Cottbus gebracht werden.

Flugplatzmuseum Cottbus

Gasthof Grünz mit Flugzeug