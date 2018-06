Geschichte : Countdown für Bombenentschärfung läuft

Die letzten Vorbereitungen für die Entschärfung von zwei Weltkriegsbomben in Schwerin laufen auf Hochtouren: Der Sicherheitsbereich im Umkreis von 1000 Metern um die beiden 250-Kilo-Bomben sei geräumt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Schwerin. Der Ordnungsdienst der Stadt habe kontrolliert, dass alle Anwohner und Gewerbetreibenden in dem Gebiet am Stadtrand den Bereich verlassen haben. Betroffen sind den Angaben zufolge 14 Anwohner und 15 Gewerbetreibende.

von dpa

15. Juni 2018, 09:50 Uhr

Nun bereiteten Experten des Munitionsbergungsdienstes die erste Bombe für die Entfernung des Zünders vor. Der Zünder soll von Hand herausgedreht werden. Mit der Entschärfung werde gegen Mittag gerechnet. Anschließend soll die zweite Bombe folgen.

Vor Ort sind nach Worten des Sprechers fünf Experten des Munitionsbergungsdienstes, 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr einschließlich eines Notarztes mit Rettungswagen, sieben Polizisten sowie vier Kräfte des städtischen Ordnungsdienstes.