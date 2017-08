Auszeichnungen : Courage-Preis geht an Netzwerk für Flüchtlinge in Parchim

Das Netzwerk für Flüchtlinge in Parchim erhält in diesem Jahr den Courage-Preis der Linksfraktion im Landtag. Die mit 2500 Euro dotierte Auszeichnung soll am Samstag während eines Internationalen Friedensfestes der Linken in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) übergeben werden, teilte die Fraktion mit. Mit dem Courage-Preis würdigt sie Einzelpersonen, Initiativen oder Projekte, die sich mutig und ehrenamtlich in besonderer Weise gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Hass und Diskriminierung engagieren. Die Auszeichnung wird zum sechsten Mal vergeben.