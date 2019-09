Kriminalität : Couragierte Fahrgäste ringen Angreifer in Zug nieder

Weil er mehrere Mitreisende auf einer Zugfahrt von Wittenberg (Sachsen-Anhalt) nach Stralsund angegriffen hatte, haben couragierte Fahrgäste einen 36-Jährigen niedergerungen. Sie konnten ihn in dem Regionalzug bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Unter anderem habe er einem Fahrgast gedroht, ihn mit einer zerschlagenen Bierflasche in den Hals zu stechen.

von dpa

21. September 2019, 10:06 Uhr

Die Polizei nahm den Mann am Südbahnhof in Greifswald fest. Der 36-Jährige trug am Freitag größere Mengen Bargeld und eine Substanz bei sich, bei der es sich mutmaßlich um Betäubungsmittel handelt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.