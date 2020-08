Gesundheit : Covid-19-Fall an Schule in Franzburg: Unterrichtsausfall

Ein zwölfjähriger Junge aus einer siebten Klasse der Regionalen Schule in Franzburg (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Es liegen keine Erkenntnisse über den Ansteckungsweg vor, wie ein Sprecher des Landkreises am Sonntag mitteilte. Der Junge beziehungsweise seine Familie hätten keine Kontakte zu einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person gehabt und seien nicht in Risikogebieten oder auf Veranstaltungen gewesen. Der Junge sei getestet worden, nachdem er wegen Fieber, Schnupfen, Husten und Halsschmerzen zum Arzt gegangen war.

von dpa

23. August 2020, 11:27 Uhr