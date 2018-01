Konjunktur : Creditreform: Zahl der Insolvenzen 2017 weiter gesunken

von dpa

erstellt am 10.Jan.2018 | 06:23 Uhr

Die Zahl der Unternehmenspleiten in Mecklenburg-Vorpommern ist 2017 weiter gesunken. Wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in Rostock auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur berichtete, wurden im vergangenen Jahr landesweit 47 Insolvenzen auf 10 000 Unternehmen gemeldet. Im Jahr davor waren es 54, 2016 noch 58. Damit sind im Nordosten deutschlandweit mit am wenigsten Insolvenzen zu verzeichnen. Die geringste Zahl der Insolvenzen gab es in Baden-Württemberg (38), die meisten in Berlin (93). Der bundesweite Schnitt lag bei 63 Insolvenzen bei 10 000 Unternehmen.