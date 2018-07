Gesellschaft : CSD startet in Rostock mit Hunderten Teilnehmern

Hunderte Menschen haben sich am Samstag in Rostock zur Auftaktveranstaltung des jährlichen Christopher Street Day (CSD) eingefunden. Für den anschließenden Demonstrationszug durch die Innenstadt wurden noch deutlich mehr Teilnehmer erwartet. Zu Beginn der Veranstaltung unter dem Motto «Akzeptanz beginnt im Kopf - kein Schritt zurück!» gab es eine Diskussionsrunde mit Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) und jungen Politikern. Die Teilnehmer an der Aktion forderten eine vollständige Gleichberechtigung von Homo-, Bi- und Transsexuellen. «Rostock zeigt sich heute so, wie ich es am liebsten habe: bunt, quirlig, etwas schräg, vor allem aber tolerant und weltoffen», sagte Drese.

von dpa

21. Juli 2018, 14:55 Uhr

Nach Ansicht der Veranstalter sind zwar viele Ziele wie die Ehe für alle erreicht worden. Doch gebe es auch rückläufige Tendenzen. So sei es mittlerweile wieder zu mehr Gewalt gegen Homo- und Transsexuelle gekommen.