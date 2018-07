Verbände : Dabel stellt die beste Jugendfeuerwehr des Landes

Die beste Jugendfeuerwehr des Landes kommt in diesem Jahr aus Dabel (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Sie setzte sich am Samstag in Wulkenzin (Mecklenburgische Seenplatte) gegen 29 andere Jugendwehren mit jeweils zwölf Mitgliedern durch, wie der Landesfeuerwehrverband am Sonntag berichtete. Dicht hinter den jungen Leuten aus Dabel folgte die Jugendfeuerwehr Strohkirche (Ludwigslust-Parchim). Diese beiden Teams werden 2019 das Land beim Wettkampf auf Bundesebene in Xanten (Nordrhein-Westfalen) vertreten.

Insgesamt verzeichnen die Jugendfeuerwehren immer mehr Mitglieder. Die Zahl stieg von 6721 im Jahr 2012 auf 8090 im vergangenen Jahr. «Ich glaube, das liegt daran, dass die Feuerwehr jedem offen steht», sagte Verbandssprecher Ronny Meyer. Fast alle Jugendwehren nähmen keine Mitgliedsbeiträge, Ausrüstung werde gestellt und Freizeitaktivitäten subventioniert. Zudem seien die Feuerwehren enger in der Gesellschaft angekommen. Früher waren Gruppen elitärer, heute habe sich die Struktur geöffnet, wie Meyer sagte.

Im ersten Teil des Wettkampfs mussten die 10- bis 16-Jährigen Schläuche verlegen und unter Beweis stellen, dass jeder in der Gruppe seine Aufgaben kennt. Der zweite Teil bestand unter anderem aus einem 400-Meter Hindernislauf.