Brände : Dachstuhlbrand in Kindertagesstätte: Kinder unverletzt

von dpa

10. April 2018, 17:47 Uhr

Wegen eines Dachstuhlbrandes in einer Kindertagesstätte mussten am Dienstagnachmittag in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) 44 Kinder in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Vor dem Feuer hätten auf dem Dach Schweißarbeiten stattgefunden. Ob ein Zusammenhang mit dem Ausbruch des Schwelbrands bestehe, müsse noch geprüft werden.