Brände : Dachstuhlbrand zerstört Einfamilienhaus: Hoher Schaden

Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat einen Sachschaden in Höhe von rund 300 000 Euro verursacht.

Waren (Müritz) | Nach ersten Erkenntnissen verursachte ein technischer Defekt an der im Obergeschoss installierten Gastherme am Samstagmorgen das Feuer, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen dehnten sich daraufhin auf den gesamten Dachstuhl des Hauses aus. Nachbarn bemerkten die starke Rauchentwicklung und alarmierten sowohl die Feuerwehr als auch die Hausbewohner. ...

