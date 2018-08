Agrar : Dachverband lädt zum Deutschen Fischereitag nach Lübeck

Rund 200 Vertreter aus Fischereiwirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik treffen sich vom 28. bis zum 30. August zum Deutschen Fischereitag in Lübeck. In verschiedenen Vorträgen werde es unter anderem um die Vereinbarkeit von Naturschutz und Fischerei in Nord- und Ostsee gehen, teilte der Deutsche Fischerei-Verband am Mittwoch mit. Weitere Themen werden unter anderem das Aalmanagement in Binnengewässern und die Situation der Angelfischer sein.

08. August 2018, 12:20 Uhr

Zur Eröffnung des Fischereitages am 28. August (17.00 Uhr) im Hotel «Hanseatischer Hof» werden nach Angaben der Veranstalter unter anderem Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und der Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, Michael Stübgen (CDU), erwartet.

Der Deutsche Fischerei-Verband vertritt als Dachverband die Interessen von Hochseefischern, Kutter- und Küstenfischern, der Binnenfischerei und Aquakultur sowie der Sportangler. Der Verband hat nach eigenen Angaben bundesweit rund eine Million Mitglieder.