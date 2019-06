Wahlen : Däne Claus Ruhe Madsen neuer Rostocker Oberbürgermeister

In der Hansestadt sind rund 173 000 Rostocker aufgerufen, den Oberbürgermeister für die nächsten sieben Jahre zu wählen. Sie können sich zwischen dem parteilosen Dänen Claus Ruhe Madsen und Steffen Bockhahn (Linke) entscheiden.

von dpa

16. Juni 2019, 20:05 Uhr

Der parteilose Däne Claus Ruhe Madsen hat die Oberbürgermeisterwahl in der Hansestadt Rostock gewonnen. Der 46-Jährige setzte sich am Sonntag in einer Stichwahl laut vorläufigem Endergebnis mit 57,1 Prozent der Stimmen gegen Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) durch. Madsen ist damit nach Erkenntnissen des deutschen Städtetages erster Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt ohne deutschen Pass.