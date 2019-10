Steuern : Dahlemann weist Kritik an Vorpommern-Fonds zurück

von dpa

30. Oktober 2019, 14:02 Uhr

Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) hat die Kritik des Steuerzahlerbundes am Vorpommern-Fonds zurückgewiesen. «Den Vorpommern-Fonds mit dem Hinweis abzutun, es gebe ja auch anderswo strukturschwache Regionen, zeigt vor allem eins: Der Bund der Steuerzahler kennt sich in Vorpommern nicht aus und versteht die Situation vor Ort einfach nicht», erklärte Dahlemann am Mittwoch. Die AfD hingegen schloss sich der im «Schwarzbuch» der Steuerverschwendung aufgeführten Kritik an: «Der Vorpommern-Fonds mit seinem teuren Staatssekretär nebst Stab ist wie eine goldene Gießkanne in der Wüste, verschwenderisch und nutzlos.» In ihrem am Dienstag vorgelegten Jahresbericht hatten die Ausgabenprüfer fehlende Förderrichtlinien für die Mittelvergabe sowie intransparente Entscheidungsprozesse bemängelt.