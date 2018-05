Gesundheit : DAK: Immer mehr Menschen mit Rückenschmerzen krank

von dpa

24. Mai 2018, 09:18 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern leiden überdurchschnittlich viele Menschen unter Rückenschmerzen - und es werden trotz Prävention immer mehr. 78 Prozent aller Beschäftigten litten im vorigen Jahr unter Schmerzen an der Wirbelsäule, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten DAK-Gesundheitsreport zum «Rätsel Rücken» hervorgeht. Demnach stieg die Zahl der stationären Behandlungen in den vergangenen zehn Jahren um fast ein Drittel. Laut DAK ist Rückenschmerz im Nordosten die häufigste Diagnose für eine Krankschreibung. Auf 100 Versicherte kamen im Vorjahr rund 135 Fehltage, im Bundesdurchschnitt waren es nur 86,7. Das gesundheitspolitische Ziel, das Problem Rücken in den Griff zu bekommen, wurde demnach nicht erreicht, wie die Chefin der DAK-Landesvertretung, Sabine Hansen, sagte.