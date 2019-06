Prozesse : Darßbahn: Verhandlung im Oberverwaltungsgericht Greifwald

Das Oberverwaltungsgericht Greifswald verhandelt am Mittwoch die Klage gegen das Planfeststellungsverfahren zum Bau der Darßbahn. Die Gemeinde Pruchten (Vorpommern-Rügen) befürchtet, auf Kosten für Bahnübergänge sitzen zu bleiben. Ob es nach der mündlichen Verhandlung bereits eine Entscheidung gibt, war am Dienstag noch unklar. Bestrebungen, den Betrieb der Darßbahn komplett wieder aufzunehmen, gibt es seit Anfang der 2000-er Jahre. Die Strecke führte einst von Velgast über Barth nach Prerow und diente als Nebenanschluss an die Hauptstrecke Rostock-Stralsund.

von dpa

04. Juni 2019, 18:49 Uhr

Der Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern meint: «Diese Strecke hat das Potenzial zur teuersten Bahnstrecke der Republik zu werden.» Wie Landesgeschäftsführerin Diana Behr sagte, liegen die jüngsten Kostenschätzungen bei 115 Millionen Euro. Darin seien die Kosten für drei Brücken nicht enthalten, von denen allein die Meiningenbrücke 51 Millionen Euro teuer sei. Ebenso fehlten darin die Kosten für die Verlegung des Europäischen Radfernweges in Pruchten.

Dagegen fordern beispielsweise die Grünen den schnellen Bau der Bahn. Die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sei eine der letzten bundesweit bedeutsamen Tourismusregionen, die nicht per Bahn erreichbar ist. Dabei sei die Darßbahn nur der erste Schritt. Die Grünen wünschen auch den Ringschluss von Prerow südwärts nach Ribnitz-Damgarten und Graal-Müritz. Damit würde das Fischland direkt von Rostock erreichbar sein und viele Staus vermieden.