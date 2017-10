Film : Darßer Naturfilmfestival beginnt

Mit dem Film «NaturNah - Einsatzort Inselparadiese und Meer» beginnt heute (17.00 Uhr) in Prerow das Darßer Naturfilmfestival. In der Produktion des NDR geht es um den Schutzgebietsbetreuer Florian Hoffmann auf dem Greifswalder Bodden, der bei seinen Einsätzen in der Luft, auf dem Wasser und von Land aus begleitet wurde. Höhepunkt des Festivals ist die Verleihung des Deutschen Naturfilmpreises, der am Samstag zum zehnten Mal vergeben wird. Insgesamt sind zwölf Filme nominiert. Daneben ist eine Vielzahl weiterer Filme zu sehen. Im Anschluss an die Filmvorführungen stellen sich die Filmemacher dem Publikum für Diskussionen.