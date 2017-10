Film : Darßer Naturfilmfestival begonnen: Zwölf Filme nominiert

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

04.Okt.2017

Wie Festivalleiter Kai Lüdeke berichtete, wird die Verleihung des Deutschen Naturfilmpreises am Samstag traditionell den Höhepunkt des Festivals darstellen. Insgesamt seien die besten zwölf Naturfilme des Jahres nominiert. Es ist bereits das zehnte Mal, dass der Preis vergeben wird. Daneben sei eine Vielzahl weiterer Filme zu sehen. Im Anschluss an die Filmvorführungen stellen sich die Filmemacher dem Publikum für Diskussionen.

Spielorte sind neben dem Kulturkaten in Prerow das Ozeaneum in Stralsund und das Hotel Vier Jahreszeiten in Zingst sowie die Darßer Arche in Wieck, wo am Samstag der Naturfilmpreis verliehen wird. Darüber hinaus werden zusammen mit den Filmemachern Exkursionen im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft zur Kranichbeobachtung oder auch Hirschbrunft angeboten. In Fachforen geht es um Themen aus dem Zusammenhang Medien und Naturschutz.

