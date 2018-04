Geschichte : Darßer Türen als immaterielles Kulturerbe vorgeschlagen

von dpa

22. April 2018, 09:51 Uhr

Die Kunsttischlerei Roloff in Prerow fertig bis heute die für den Darß typischen, mit Symbolen verzierten Haustüren, die Ungemach draußen halten sollen. Den Begriff Darßer Türen hat sich der Familienbetrieb schützen lassen. Der Förderverein des Prerower Darß-Museums will die Darßer Türen in das immaterielle Kulturerbe aufnehmen lassen, zu dem bundesweit schon 80 Bräuche, Traditionen oder Handwerksberufe gehören. Der Antrag wurde im Vorjahr gestellt. Für die 20 000 Museumsgäste in jedem Jahr seien die bemalten Türen schon jetzt einer der Hauptgründe für den Besuch, sagt Museumsleiterin Antje Hückstedt. Nach Schätzung von Tischlermeister René Roloff gibt es auf der Halbinsel Darß etwa 200 dieser Ornament-Türen, deren Nachbauten auch im Ausland gefragt seien.